Врачи подтвердили первый случай передачи коронавирусной болезни ребенку в утробе матери. Сейчас ребенок выздоровел, но детальный анализ установил, что передача вируса произошла еще до рождения ребенка.

Как пишет The Guardian, у младенца в течение нескольких дней после рождения развилось воспаление в головном мозге. Воспаление возникло после внутриутробного инфицирования коронавирусом.

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К сожалению, в этом случае нет никаких сомнений по поводу путей передачи вируса,

– рассказал Даниэль Де Лука, главный врач отделения педиатрии и неонатальной интенсивной терапии больницы имени Антуана Беклера в Париже.

23-летнюю беременную женщину госпитализировали 23 марта с высокой температурой и сильным кашлем. Ее тест на COVID-19 оказался положительным.

Через три дня после госпитализации врачи обнаружили признаки дистресса плода, и врачи провели экстренное кесарево сечение под общим наркозом. Ребенка сразу изолировали в отделении интенсивной терапии новорожденных, кроме того ребенка интубировали.

Интубация – что это? Интубация – это введение особой трубки в трахее с целью защиты дыхательных путей пациента и представляет собой одно из средств для проведения механической вентиляции легких, а также для проведения анестезиологического обеспечения.

В крови и жидкости из легких ребенка обнаружили инфекцию COVID-19. Впоследствии более подробные анализы показали, что вирус попал из крови матери в плаценту, где он вызывал воспаление, а потом произошло заражение плода.

Раньше ученые и врачи убеждали, что во время беременности коронавирус не передается ребенку. Случаи заражения фиксировали вследствие контактной, прямой передачи от носителя вируса, в частности матери.