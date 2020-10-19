Французькі медики проаналізувавши випадки інфікування коронавірусом немовлят та дійшли висновку, що більшість дітей заразилися COVID-19 в лікарні або від своїх близьких, але також є чимало випадків внутрішньоутробного зараження і під час пологів.

В журналі Nature Communications опубліковане дослідження, де говориться, що випадки COVID-19 зустрічаються у новонароджених дітей і немовлят – рідко, але майбутні матері повинні знати про потенційні ризики.

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В це дослідження потрапили випадки зараження, які були підтверджені хоча б одним результатом ПЛР-тесту або ж у дітей були виявлені антитіла до коронавірусу.

Наскільки важко немовлята хворіють на коронавірус

У більшості дітей хвороба протікала безсимптомно. У новонароджених з вираженою симптоматикою у 64% були виявлені зміни у легенях, у 52% були проблеми з диханням, у 44% – лихоманка, у 36% – блювота, діарея.

У деяких маленьких пацієнтів (18%) спостерігалися неврологічні симптоми – дратівливість, порушення м’язового тонусу. Більшість дітей згодом повністю одужали, троє немовлят померли від причин, не пов’язаних з коронавірусом.

Шляхи передачі коронавірусу немовлятам

Як показало дослідження, близько 70% новонароджених були інфіковані в лікарні після пологів, заразившись від матері або медичного персоналу. Внутрішньоутробна передача вірусу була зареєстрована в третини випадків.

Проаналізувавши всі шляхи зараження, дослідники не виявили ризиків при грудному вигодовуванні – вірус не передається через молоко. Але коли мати хвора, ризик передачі вірусу в перші дні після пологів підвищується в п’ять разів. Тому в такому випадку, краще годувати немовля зцідженим молоком.

У тих випадках, коли це неможливо, жінці необхідно ретельно дотримуватися всіх правил обережності: носити та регулярно міняти маску, використовувати антисептик із вмістом спирту.