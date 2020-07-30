У 57% жителів трьох найбідніших районів Мумбаї виявили антитіла до коронавірусної інфекції.

У нетрях Мумбаї виявили один з найвищих рівнів колективного імунітету до COVID-19 – майже 60%. Як пише Bloomberg, саме це могло уповільнити поширення коронавірусу в найбідніших районах міста.

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Дослідження проводилися в липні, дослідники протестували майже 7000 людей. Зазначається, що це один з найвищих рівнів колективного імунітету з відомих в світі. До прикладу, у квітні в Нью-Йорку імунітет до коронавірус був у 21,2% осіб, які взяли участь у тестуванні, а в Стокгольмі в травні антитіла виявили у 14% людей.

Нетрі Мумбаї, здається, досягли колективного імунітету. Якщо ви хочете в Мумбаї знайти безпечне місце і уникнути інфекції, вам, ймовірно, треба відправитися туди,

– сказав епідеміолог Джаяпракаш Мулііл.



Майже у 60% мешканців нетрів Мумбаї знайшли імунітет до COVID-19 / Фото: Getty Images

У Bloomberg зазначили, що криза завершилася, тому що вірус поширився, а не тому що його зуміли зупинити. Додамо, що в найбіднішому районі Дхараві (де населення сягає більше 880 тисяч осіб) зафіксовані 253 летальні випадки.

На думку епідеміологів, для досягнення масового імунітету антитіла повинні бути у 60% населення.

Що відомо про нетрі у Мумбаї

З 21 мільйона осіб, які живуть в Мумбаї, 62% (або приблизно 13 мільйонів осіб) живуть в нетрях в різних частинах міста. Більшості з мешканців нетрів доводиться проживати на 1 долар у день, або навіть менше!



Майже у 60% мешканців нетрів Мумбаї знайшли імунітет до COVID-19 / Фото: Getty Images

Люди проводять щонайменше 10 годин за важкою роботою, потім можуть використовувати місцеву річку, щоб помитися, і засинати на вулиці. Будинки мешканців є дуже маленькими і повністю заповнені людьми. Часто у них немає ні кухні, ні туалету. Відтак мешканці користуються спільними вбиральнями.

Нагадаємо, що саме в цих нетрях жив головний герой фільму "Мільйонер із нетрів" (2008 рік) Джамал.



Майже у 60% мешканців нетрів Мумбаї знайшли імунітет до COVID-19 / Фото: Getty Images