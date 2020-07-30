У 57% жителей трех беднейших районов Мумбаи обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.

В дебрях Мумбаи обнаружили один из самых высоких уровней коллективного иммунитета к COVID-19 – почти 60%. Как пишет Bloomberg, именно это могло замедлить распространение коронавируса в бедных районах города.

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Исследования проводились в июле, исследователи протестировали почти 7 000 человек. Отмечается, что это один из самых высоких уровней коллективного иммунитета из известных в мире. К примеру, в апреле в Нью-Йорке иммунитет к коронавирусу был у 21,2% лиц, принявших участие в тестировании, а в Стокгольме в мае антитела обнаружили у 14% людей.

Трущобы Мумбаи, кажется, достигли коллективного иммунитета. Если вы хотите в Мумбаи найти безопасное место и избежать инфекции, вам, вероятно, нужно отправиться туда,

– сказал эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил.

Почти у 60% жителей трущоб Мумбаи обнаружили иммунитет к COVID-19 / Фото: Getty Images

В Bloomberg отметили, что кризис завершился, так как вирус распространился, а не потому что его сумели остановить. Добавим, что в бедном районе Дхарави (где население составляет более 880 тысяч человек) зафиксированы 253 летальных исхода.

По мнению эпидемиологов, для достижения массового иммунитета антитела должны быть у 60% населения.

Что известно о трущобах в Мумбаи

Из 21 миллиона человек, живущих в Мумбаи, 62% (или примерно 13 миллионов человек) живут в трущобах в разных частях города. Большинству из жителей трущоб приходится проживать на 1 доллар в день или даже меньше!

Почти у 60% жителей трущоб Мумбаи обнаружили иммунитет к COVID-19 / Фото: Getty Images

Люди проводят по меньшей мере 10 часов на тяжелой работе, потом могут использовать местную реку, чтобы помыться, и засыпают на улице. Дома жителей очень маленькие и полностью заполнены людьми. Часто у них нет ни кухни, ни туалета. Поэтому жители пользуются общими туалетами.

Напомним, что именно в этих дебрях жил главный герой фильма "Миллионер из трущоб" (2008 год) Джамал.

Почти у 60% жителей трущоб Мумбаи обнаружили иммунитет к COVID-19 / Фото: Getty Images