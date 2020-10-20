Зима 2020 – 2021 років буде найгіршим етапом пандемії коронавірусу. І без того невтішну картину з COVID-19 лише ускладнять сезонний холод, грип та загальна втома людей від життя у режимі пандемії.

Чим нижче опускатиметься температура повітря, тим більшою буде кількість жертв від коронавірусу. Про це повідомило CNN.

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Однак не варто боятися. Паніка точно не стане порятунком, а зима не обов'язково перетвориться у репетицію кінця світу. Якщо людство хоче насолодитися новорічними та різдвяними святами без коронавірусу, шанс ще є. Однак необхідно дотримуватися певних правил.

Оберіть свій "табір" соціального дистанціювання

Виберіть людей, з якими хочете провести цю тривожну зиму, та по можливості ізолюйтеся з ними. Вчені з усього світу б'ють на спалах: найчастіше заражаються коронавірусом саме під час зустрічей з друзями та родичами. Тому постарайтесь мінімалізувати контакти за межами свого "табору".

Піклуйтеся про своє психічне здоров'я

Медики також радять завчасно підготувати контакти консультантів з психічного здоров'я для себе та своєї родини. Ніхто не має залишитися в цей час наодинці зі своїми страхами.

Головне не забувати: цей моторошний період не триватиме вічно. Невдовзі повернеться усе, що ми так любимо: зустрічі з друзями у ресторанах, драйові концерти, масові спортивні події. Люди зможуть зняти маски і знову бути щасливими.

Якщо вже вирішили відвідати друзів чи родичів, подбайте про безпеку

Перед відвідинами найближчих людей варто упродовж декількох днів не контактувати з незнайомцями. Перед візитом необхідно здати тест на коронавірус. Однак навіть якщо його результат буде негативним, це не означає, що ви – на 100 відсотків безпечні.

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Святкуйте "онлайн"

Навіть якщо наразі зібратися за святковим столом з усією родиною – неможливо, проведіть онлайн-вечірку. Сучасні технології дозволяють побачити найрідніших людей, не порушуючи соціальної дистанції. І пам'ятайте: зустрічі цінні лише доти, доки є з ким зустрітися. Не наражайте своїх близьких на смертельну небезпеку.