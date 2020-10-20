Зима 2020 – 2021 годов будет худшим этапом пандемии коронавируса. И без того неутешительную картину с COVID-19 только усложнят сезонный холод, грипп и общая усталость людей от жизни в режиме пандемии.

Чем ниже будет опускаться температура воздуха, тем больше будет количество жертв коронавируса. Об этом сообщил CNN.

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Однако не стоит бояться. Паника точно не станет спасением, а зима не обязательно превратится в репетицию конца света. Если человечество хочет насладиться новогодними и рождественскими праздниками без коронавируса, шанс еще есть. Однако необходимо соблюдать определенные правила.

Выберите свой "лагерь" социального дистанцирования

Выберите людей, с которыми хотите провести эту тревожную зиму, и по возможности изолиоуйтесь с ними. Ученые со всего мира бьют тревогу: чаще всего заражаются коронавирусом именно во время встреч с друзьями и родственниками. Поэтому постарайтесь минимизировать контакты за пределами своего "лагеря".

Заботьтесь о своем психическом здоровье

Медики также советуют заблаговременно подготовить контакты консультантов по психическому здоровью для себя и своей семьи. Никто не должен остаться в это время наедине со своими страхами.

Главное не забывать – этот жуткий период не будет длиться вечно. Вскоре вернется все, что мы так любим: встречи с друзьями в ресторанах, драйвовые концерты, массовые спортивные события. Люди смогут снять маски и снова быть счастливыми.

Если уж решили посетить друзей или родственников, позаботьтесь о безопасности

Перед посещением близких людей стоит в течение нескольких дней не контактировать с незнакомцами. Перед визитом необходимо сдать тест на коронавирус. Однако даже если его результат будет отрицательным, это не значит, что вы – на 100 процентов безопасны.

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Празднуйте "онлайн"

Даже если сейчас собраться за праздничным столом со всей семьей невозможно, проведите онлайн-вечеринку. Современные технологии позволяют увидеть родных людей, не нарушая социальную дистанцию. И помните: встречи ценны только до тех пор, пока есть с кем встретиться. Не подвергайте своих близких смертельной опасности.