Нині не існує правдивих і дієвих технологій, які могли б забезпечити безсмертя або суттєво збільшити тривалість життя людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Demographic Research.

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Як зміниться тривалість життя

Дослідження статистів, опубліковані в одній із недавніх робіт, виділяють два основних фактори, які можуть вплинути на тривалість життя: зменшення ризику смерті після досягнення 110 років і зростання кількості людей, які доживають до цього віку у XXI столітті.

Аналіз цих факторів, проведений до початку пандемії COVID-19, показує, що з ймовірністю 89% один із сучасних людей може дожити до 126 років. Проте шанс дожити до 132 років становить лише 3%.

Зупинка росту ризику смерті

З віком ризик смерті зазвичай зростає. Наприклад, 80-річна людина має більше шансів померти, ніж 20-річна. Однак для тих, хто пережив 110 років, ситуація виглядає інакше: смертність серед довгожителів не зростає з кожним роком, хоча залишається на високому рівні. Це можна розглядати як свого роду "поріг старіння" для людей старше 110 років.

Для цієї групи людей характерний стабільний, але дуже високий рівень смертності – близько 50% на рік. Таким чином, із 1000 людей, які дожили до 110 років, приблизно 500 помруть до 111 року, а ще 250 — до 112 років. Екстраполюючи ці дані, можна зробити висновок, що лише 1 з 1000 людей доживе до 120 років, а 1 з мільйона — до 130 років.

Цікаво, що традиційні демографічні фактори, такі як стать чи національність, не мають значного впливу на тривалість життя довгожителів старше 110 років. Вченим ще потрібно з’ясувати, які саме фактори сприяють такій довгій тривалості життя.

Довгожителі справді є унікальними особами, але справжні причини їх довголіття залишаються загадкою.