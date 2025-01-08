Сейчас не существует правдивых и действенных технологий, которые могли бы обеспечить бессмертие или существенно увеличить продолжительность жизни человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Demographic Research.

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Как изменится продолжительность жизни

Исследования статистов, опубликованные в одной из недавних работ, выделяют два основных фактора, которые могут повлиять на продолжительность жизни: уменьшение риска смерти после достижения 110 лет и рост количества людей, которые доживают до этого возраста в XXI веке.

Анализ этих факторов, проведенный до начала пандемии COVID-19, показывает, что с вероятностью 89% один из современных людей может дожить до 126 лет. Однако шанс дожить до 132 лет составляет лишь 3%.

Остановка роста риска смерти

С возрастом риск смерти обычно возрастает. Например, 80-летний человек имеет больше шансов умереть, чем 20-летний. Однако для тех, кто пережил 110 лет, ситуация выглядит иначе: смертность среди долгожителей не растет с каждым годом, хотя остается на высоком уровне. Это можно рассматривать как своего рода "порог старения" для людей старше 110 лет.

Для этой группы людей характерен стабильный, но очень высокий уровень смертности – около 50% в год. Таким образом, из 1000 людей, доживших до 110 лет, примерно 500 умрут к 111 году, а еще 250 - к 112 годам. Экстраполируя эти данные, можно сделать вывод, что только 1 из 1000 человек доживет до 120 лет, а 1 из миллиона - до 130 лет.

Интересно, что традиционные демографические факторы, такие как пол или национальность, не имеют значительного влияния на продолжительность жизни долгожителей старше 110 лет. Ученым еще нужно выяснить, какие именно факторы способствуют такой долгой продолжительности жизни.

Долгожители действительно являются уникальными лицами, но истинные причины их долголетия остаются загадкой.