Они помогут людям предотвратить снижение функций мозга, улучшить общее состояние и уменьшить вероятность возникновения неврологических заболеваний. Важно внимательно придерживаться приведенных советов и при необходимости консультироваться с врачом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neurology.

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Основные факторы, влияющие на здоровье мозга

Сон. Качественный отдых – залог восстановления мозга. Спросите себя: чувствуете ли вы себя бодрым после ночного сна? Эмоциональное здоровье. Хронический стресс, тревога или депрессия могут негативно влиять на работу мозга. Обсуждайте свое эмоциональное состояние с врачом. Питание. Сбалансированная диета способствует улучшению когнитивных функций. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество необходимых витаминов и питательных веществ. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и защиты нейронов. Социальная активность. Поддержка близких и активное общение играют важную роль в психическом здоровье. Предотвращение травм. Используйте защитные средства, такие как ремни безопасности и шлемы, чтобы избежать черепно-мозговых травм. Контроль артериального давления. Высокое давление может негативно повлиять на здоровье мозга. Регулярное измерение и контроль давления является обязательным. Метаболические факторы. Мониторинг уровня сахара и холестерина помогает снизить риск неврологических заболеваний. Соблюдение режима лечения. Проблемы с доступом к медикаментам или нерегулярное употребление могут ухудшить состояние здоровья. Обсудите с врачом удобные варианты лечения. Вакцинация. Вакцины защищают организм от инфекций, которые могут навредить мозгу. Отказ от вредных привычек. Отказ от курения, злоупотребления алкоголем и токсинами способствует улучшению когнитивного здоровья. Социальные условия. Безопасное жилье и доступ к медицинским услугам является основой для здорового образа жизни.

Наше исследование подчеркивает различные возможности для укрепления здоровья мозга. Заботиться о нем в новом году – это отличное решение,

– отметила доктор медицинских наук Линда М. Селва.