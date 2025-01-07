Вони допоможуть людям запобігти зниженню функцій мозку, покращити загальний стан і зменшити ймовірність виникнення неврологічних захворювань. Важливо уважно дотримуватись наведених порад та при необхідності консультуватися з лікарем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neurology.
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Основні фактори, що впливають на здоров'я мозку
- Сон. Якісний відпочинок – запорука відновлення мозку. Запитайте себе: чи відчуваєте ви себе бадьорим після нічного сну?
- Емоційне здоров'я. Хронічний стрес, тривога чи депресія можуть негативно впливати на роботу мозку. Обговорюйте свій емоційний стан з лікарем.
- Харчування. Збалансована дієта сприяє покращенню когнітивних функцій. Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість необхідних вітамінів і поживних речовин.
- Фізична активність. Регулярні фізичні навантаження сприяють покращенню кровообігу та захисту нейронів.
- Соціальна активність. Підтримка близьких і активне спілкування відіграють важливу роль у психічному здоровʼї.
- Запобігання травм. Використовуйте захисні засоби, такі як ремені безпеки та шоломи, щоб уникнути черепно-мозкових травм.
- Контроль артеріального тиску. Високий тиск може негативно вплинути на здоров'я мозку. Регулярне вимірювання та контроль тиску є обов'язковим.
- Метаболічні фактори. Моніторинг рівня цукру та холестерину допомагає знизити ризик неврологічних захворювань.
- Дотримання режиму лікування. Проблеми з доступом до медикаментів або нерегулярне вживання можуть погіршити стан здоров'я. Обговоріть з лікарем зручні варіанти лікування.
- Вакцинація. Вакцини захищають організм від інфекцій, які можуть нашкодити мозку.
- Відмова від шкідливих звичок. Відмова від куріння, зловживання алкоголем та токсинами сприяє покращенню когнітивного здоров'я.
- Соціальні умови. Безпечне житло та доступ до медичних послуг є основою для здорового способу життя.
Наше дослідження підкреслює різноманітні можливості для зміцнення здоров'я мозку. Дбати про нього в новому році – це чудове рішення,
– зазначила доктор медичних наук Лінда М. Селва.