Специалисты из Университета Киото исследовали влияние камамбера на память и способность к обучению, а также сравнили его эффекты с миристамидом – веществом, образующимся в процессе ферментации сыра с белой плесенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neuroscience Research.

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Новое исследование сыра

Камамбер отличается среди других сыров своим уникальным биохимическим составом, поскольку некоторые сыры не подлежат ферментации, а другие ферментируются иначе.

В процессе ферментации с белой плесенью образуются амиды жирных кислот, в частности миристамид, которые, согласно предыдущим исследованиям, могут положительно влиять на здоровье мозга, способствуя повышению уровня нейротрофических факторов – белков, ответственных за рост, восстановление и память клеток мозга.

В рамках нового исследования авторы провели семидневный эксперимент с самцами мышей, разделив их на две группы: первая группа питалась только высокожировой пищей, тогда как вторая дополнительно получала камамбер или амиды жирных кислот, полученные из этого сыра.

Сыр с плесенью улучшает память

Содержание жиров в рационе было таким, чтобы у мышей наблюдалось снижение когнитивных функций, аналогичное состояниям, связанным с повышенным риском нейродегенерации у людей. Результаты показали, что у мышей, получавших камамбер или миристамид, улучшились как память на предметы, так и пространственное восприятие по сравнению с другими группами.

На молекулярном уровне ученые установили, что камамбер и миристамид способствовали повышенному выделению нейротрофического фактора мозга в гиппокампе. Этот фактор необходим для роста синаптических связей и формирования воспоминаний.

Исследователи также отметили, что эффект от потребления камамбера аналогичен воздействию миристамида, что позволяет предположить, что именно миристамид может быть ключевым активным компонентом сыра.