Чому практикують таку мастурбацію

Жінки мастурбують в душі з кількох причин. Струмінь забезпечує потужну стимуляцію клітора. При цьому силу дії можна змінювати, збільшуючи чи зменшуючи потік води.

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Також роблячи воду гарячішою або холоднішою, можна урізноманітнити мастурбацію та спробувати нові відчуття. Крім того, у душі легко підібрати кут, під яким буде литися вода, і тим самим стимулюватиме саме ту зону, яка потрібна жінці.

Наскільки небезпечна така практика

Експерти кажуть, що мастурбувати душем можна, але з обережністю. Перед початком потрібно переконатися, що ванна та насадка для душу чисті і ви не занесете інфекції. При цьому важливо не чистити сантехніку агресивними хімікатами, щоби не травмувати слизову. Натомість можна скористатися милом.

Також варто пам'ятати, що стоячи на слизькій поверхні, можна впасти і поранитися. Щоб уникнути цього, можна придбати килимок для ванни.

Є думка, що через мастурбацію душем у головки клітора може знизитись чутливість. Але ж це міф. Клітор не може стати менш чутливим від частих оргазмів чи сильної стимуляції. Нашкодити чутливості навіть сильним тиском води не можна.

Але мастурбація душем може нашкодити в таких випадках:

Якщо направити струмінь прямо в піхву. Так «вимиваються» бактерії, у тому числі й корисні лактобактерії, і може почати розмножуватись інша флора. Це може призвести до дисбактеріозу.

Через надто гарячу воду можна отримати опік.