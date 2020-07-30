Вчені визначили кілька областей геному людини, які можуть пояснити походження діабету першого типу, ревматоїдного артриту, целіакії та інших захворювань. Це нові терапевтичні мішені, які в комбінації з профілактичними заходами в ранньому віці дозволять попередити багато важких захворювань.

Щоб вивчити роль генетичних змін в ДНК і їх вплив на експресію генів імунної системи, австралійські вчені оцінили зразки пуповинної крові 100 новонароджених. Робота опублікована на сайті Інституту серця і діабету імені Бейкера.

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Зразки імунних клітин новонароджених піддавалися різним впливам, щоб оцінити реакцію імунної системи і генетичні варіанти, що призводять до змін. Вчені шукали збіги між цими генетичними сигналами з тими, які сьогодні асоційовані з різними хворобами.

Тисячі генетичних варіантів керують експресією генів при різних імунних і запальних станах, деякі з яких мали широкий спектр впливу,

– з'ясували вчені.

Дослідження показало потенційну роль експресії генів в розвитку хвороб, що дозволило вченим краще зрозуміти зв'язок змін в ДНК з ризиками захворювань. Це означає, що в майбутньому можна буде використовувати геноміку для оцінки ризиків хвороб з народження.

Наприклад, вчені вже розробили потенційні способи для перевірки майбутніх ризиків інсульту та ішемічної хвороби серця.

Звісно, результати таких тестів будуть визначати лише ймовірності хвороб, оскільки на багато з них також сильно впливає спосіб життя людини і фактори навколишнього середовища. Проте, розуміння схильності людини до тих чи інших захворювань дозволить з раннього віку враховувати свої індивідуальні особливості і уважно ставитися до профілактики.