Новий тест має високу точність на ранніх стадіях хвороби – найбільш важливого періоду для початку активних заходів щодо уповільнення невиліковного захворювання. І на відміну від чинних сьогодні способів діагностики – це простий, дешевий і зручний метод. Аналіз крові зможе виявляти захворювання за багато років до появи перших симптомів погіршення когнітивних функцій.

Хвороба Альцгеймера є невиліковною, крім того, її важко діагностувати. Захворювання починає розвиватися в мозку приблизно за 20 років до появи перших симптомів. Зазвичай пацієнтам з підозрою на хворобу Альцгеймера проводять сканування головного мозку, а також аналіз спинномозкової рідини – складні і дорогі процедури, які не можуть бути використані для профілактичного обстеження широких груп літніх людей. Американські вчені знайшли простий спосіб виявити ознаки хвороби.

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Виявлення специфічної форми тау білка, який тісно пов'язаний зі змінами на тлі формування амілоїдних бляшок, допоможе ідентифікувати людей, у яких вже є або, ймовірно, буде розвиватися хвороба Альцгеймера,

– заявив співавтор дослідження Рендалл Бейтман.

Аналіз крові допоможе виявити порушення в роботі мозку

Оцінка зразків крові і сканування головного мозку 34 людей показали, що рівень тау-217 корелював з наявністю амілоїдних бляшок в мозку людей з хворобою Альцгеймера. В учасників з наявністю амілоїдних бляшок в мозку рівень білка тау був у 2-3 рази вище, ніж у добровольців без них.

Щоб підтвердити результати, вчені повторили тест в групі з 92 осіб, де у 42 не було скупчень амілоїдних бляшок, у 20 вони були, але без ознак зниження когнітивних здібностей, а ще у 30 осіб були присутні як зміни в мозку, так і зовнішні симптоми хвороби.

Рівень тау-217 корелював з наявністю амілоїдних бляшок в мозку з точністю понад 90%.

Точність ідентифікації пацієнтів без симптомів зниження когнітивних функцій від здорових людей склала 86%.

Поки це лише попередні результати, але ми вважаємо тау-217 перспективною мішенню для діагностики хвороби на ранній стадії,

– резюмували вчені.