Новый тест обладает высокой точностью на ранних стадиях болезни – наиболее важного периода для начала активных мер по замедлению неизлечимого заболевания. И в отличие от действующих сегодня способов диагностики – это простой, дешевый и удобный способ. Анализ крови сможет выявлять заболевания за много лет до появления первых симптомов ухудшения когнитивных функций.

Болезнь Альцгеймера является неизлечимой, кроме того, ее трудно диагностировать. Заболевание начинает развиваться в мозге примерно за 20 лет до появления первых симптомов. Обычно пациентам с подозрением на болезнь Альцгеймера проводят сканирование головного мозга, а также анализ спинномозговой жидкости – сложные и дорогостоящие процедуры, которые не могут быть использованы для профилактического обследования широких групп пожилых людей. Американские ученые нашли простой способ выявить развивающиеся признаки болезни.

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Обнаружение специфической формы тау белка, который тесно связан с изменениями на фоне формирования амилоидных бляшек, поможет идентифицировать людей, у которых уже есть или, вероятно, будет развиваться болезнь Альцгеймера,

– заявил соавтор исследования Рэндалл Бейтман.

Анализ крови поможет выявить нарушения в работе мозга

Оценка образцов крови и сканирование головного мозга 34 человек показали, что уровень тау-217 коррелировал с наличием амилоидных бляшек в мозге людей с болезнью Альцгеймера. У участников с наличием амилоидных бляшек в мозге уровень белка тау был в 2-3 раза выше, чем у добровольцев без них.

Чтобы подтвердить результаты, ученые повторили тест в группе из 92 человек, где в 42 не было скоплений амилоидных бляшек, в 20 они были, но без признаков снижения когнитивных способностей, а еще в 30 человек присутствовали как изменения в мозге, так и внешние симптомы болезни.

Уровень тау-217 коррелировал с наличием амилоидных бляшек в мозге с точностью более 90%.

Точность идентификации пациентов без симптомов снижения когнитивных функций от здоровых людей составила 86%.

Пока это лишь предварительные результаты, но мы считаем тау-217 перспективной мишенью для диагностики болезни на ранней стадии,

– резюмировали ученые.