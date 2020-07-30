Ученые определили несколько областей генома человека, которые могут объяснить происхождение диабета первого типа, ревматоидного артрита, целиакии и других заболеваний. Это новые терапевтические мишени, которые в сочетании с профилактическими мерами в раннем возрасте позволят предупредить многие тяжелые заболевания.

Чтобы изучить роль генетических изменений в ДНК и их влияние на экспрессию генов иммунной системы, австралийские ученые оценили образцы пуповинной крови 100 новорожденных. Работа опубликована на сайте Института сердца и диабета имени Бейкера.

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Образцы иммунных клеток новорожденных подвергались различным воздействиям, чтобы оценить реакцию иммунной системы и генетические варианты, приводящие к изменениям. Ученые искали совпадения между этими генетическими сигналами с теми, которые сегодня ассоциированы с различными болезнями.

Тысячи генетических вариантов управляют экспрессией генов при различных иммунных и воспалительных состояниях, некоторые из которых имели широкий спектр воздействия,

– выяснили ученые.

Исследование показало потенциальную роль экспрессии генов в развитии болезней, что позволило ученым лучше понять связь изменений в ДНК с рисками заболеваний. Это означает, что в будущем можно будет использовать геномику для оценки рисков болезней с рождения.

Например, ученые уже разработали потенциальные способы для проверки будущих рисков инсульта и ишемической болезни сердца.

Конечно, результаты таких тестов будут определять только вероятности болезней, поскольку на многие из них также сильно влияет образ жизни человека и факторы окружающей среды. Однако понимание склонности человека к тем или иным заболеваниям позволит с раннего возраста учитывать свои индивидуальные особенности и внимательно относиться к профилактике.