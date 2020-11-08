Напередодні у Словаччині понад 1,5 мільйона людей протестували на коронавірус. Це вже другий етап запланованого масового тестування в країні, за яким мали перевірити усіх громадян.

Нова хвиля масового тестування на COVID-19 у Словаччині: деталі

7 листопада в країні протестували 1 556 тисяч людей. З них інфікування коронавірусом виявили у 0,628% або 9 783 осіб. Люди з позитивними тестами змушеними будуть піти на двотижневу самоізоляцію. Про це пише Aktuality.

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Зауважимо, що тестування також триває і 8 листопада. Результати недільних тестів оприлюднять уже за день.

Що відомо про масове тестування в Словаччині

Перший етап масового тестування у Словаччині відбувся минулого тижня. Під час вихідних (31 жовтня – 1 листопада) понад 2,5 мільйона жителів країни протестували на зараження коронавірусом.

Масове тестування у країні проводять безкоштовно, аби зупинити другу хвилю епідемії. Однак ті, хто відмовляються його робити, також змушеними будуть сидіти на самоізоляції.

Люди нарікають, що без негативного результату тесту на громадян накладаються значні обмеження – їх можуть не пускати до державних установ, обслуговувати у громадських закладах тощо.

Загалом у Словаччині проживають приблизно 5,5 мільйона громадян. Поки третій етап тестувань проводити не планують.