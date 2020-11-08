Понад 1,5 мільйона людей за день: масове тестування на COVID-19 триває в Словаччині
Напередодні у Словаччині понад 1,5 мільйона людей протестували на коронавірус. Це вже другий етап запланованого масового тестування в країні, за яким мали перевірити усіх громадян.
Нова хвиля масового тестування на COVID-19 у Словаччині: деталі
7 листопада в країні протестували 1 556 тисяч людей. З них інфікування коронавірусом виявили у 0,628% або 9 783 осіб. Люди з позитивними тестами змушеними будуть піти на двотижневу самоізоляцію. Про це пише Aktuality.
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Зауважимо, що тестування також триває і 8 листопада. Результати недільних тестів оприлюднять уже за день.
Що відомо про масове тестування в Словаччині
- Перший етап масового тестування у Словаччині відбувся минулого тижня. Під час вихідних (31 жовтня – 1 листопада) понад 2,5 мільйона жителів країни протестували на зараження коронавірусом.
- Масове тестування у країні проводять безкоштовно, аби зупинити другу хвилю епідемії. Однак ті, хто відмовляються його робити, також змушеними будуть сидіти на самоізоляції.
- Люди нарікають, що без негативного результату тесту на громадян накладаються значні обмеження – їх можуть не пускати до державних установ, обслуговувати у громадських закладах тощо.
- Загалом у Словаччині проживають приблизно 5,5 мільйона громадян. Поки третій етап тестувань проводити не планують.
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