Более 1,5 миллиона человек за день: массовое тестирование на COVID-19 продолжается в Словакии
Накануне в Словакии более 1,5 миллиона человек протестовали на коронавирус. Это уже второй этап запланированного массового тестирования в стране, по которому должны проверить всех граждан.
Новая волна массового тестирования на COVID-19 в Словакии: детали
7 ноября в стране протестовали 1556 тысяч человек. Из них инфекцию коронавируса обнаружили у 0,628% или 9 783 человека. Люди с положительными тестами будут вынужденны пойти на двухнедельную самоизоляцию. Об этом пишет Aktuality.
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Заметим, что тестирование также продолжается и 8 ноября. Результаты воскресных тестов обнародуют уже через день.
Что известно о массовом тестировании в Словакии
- Первый этап массового тестирования в Словакии состоялся на прошлой неделе. Во время выходных (31 октября – 1 ноября) более 2,5 миллионов жителей страны протестовали на заражение коронавирусом.
- Массовое тестирование в стране проводят бесплатно, чтобы остановить вторую волну эпидемии. Однако те, кто отказываются его делать будут вынуждены сидеть на самоизоляции.
- Люди жалуются, что без отрицательного результата теста на граждан накладываются значительные ограничения – их могут не пускать в государственные учреждения, обслуживать в общественных заведениях и тому подобное.
- Всего в Словакии проживают примерно 5,5 миллионов граждан. Пока третий этап тестирования проводить не планируют.
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