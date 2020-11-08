Накануне в Словакии более 1,5 миллиона человек протестовали на коронавирус. Это уже второй этап запланированного массового тестирования в стране, по которому должны проверить всех граждан.

Новая волна массового тестирования на COVID-19 в Словакии: детали

7 ноября в стране протестовали 1556 тысяч человек. Из них инфекцию коронавируса обнаружили у 0,628% или 9 783 человека. Люди с положительными тестами будут вынужденны пойти на двухнедельную самоизоляцию. Об этом пишет Aktuality.

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Заметим, что тестирование также продолжается и 8 ноября. Результаты воскресных тестов обнародуют уже через день.

Что известно о массовом тестировании в Словакии

Первый этап массового тестирования в Словакии состоялся на прошлой неделе. Во время выходных (31 октября – 1 ноября) более 2,5 миллионов жителей страны протестовали на заражение коронавирусом.

Массовое тестирование в стране проводят бесплатно, чтобы остановить вторую волну эпидемии. Однако те, кто отказываются его делать будут вынуждены сидеть на самоизоляции.

Люди жалуются, что без отрицательного результата теста на граждан накладываются значительные ограничения – их могут не пускать в государственные учреждения, обслуживать в общественных заведениях и тому подобное.

Всего в Словакии проживают примерно 5,5 миллионов граждан. Пока третий этап тестирования проводить не планируют.

Заметим! С начала пандемии в Словакии на коронавирус заболели 75 495 человек. Выздороветь удалось 19 481 пациенту. Умер в результате COVID-19 351 человек.