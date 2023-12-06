Отруєння студентів в Полтаві

За інформацією голови Полтавської ОВА, за ніч 6 грудня до лікарні доставили 27 осіб з симптомами отруєння. Це студенти Полтавського юридичного інституту ім. Ярослава Мудрого, які, імовірно, вживали їжу у столовій Полтавської політехніки ім. Юрія Кондратюка. Медики діагностували у пацієнтів гостру кишкову інфекцію.

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Наразі триває розслідування обставин події. Сформовано спеціальну комісію, на місці працюють спеціалісти від Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Центру контролю та профілактики захворювань, а також поліцейські. Ведеться епідеміологічне дослідження та проводиться перевірка харчоблока.

Що потрібно знати про харчове отруєння

Харчове отруєння виникає, якщо з'їсти заражену мікробами їжу. Ви можете отруїтися, якщо їжа:

недоварена;

неправильно зберігалася, наприклад, не поклали їжу в холодильник або морозильну камеру;

занадто зберігалася;

готується кимось, хто хворий або не миє руки.

Особливо часто отруєння трапляється, якщо неправильно зберігати та готувати:

сире м'ясо та птиця;

сирі яйця;

сирі молюски;

непастеризоване молоко;

готові до вживання продукти, такі як м'ясні нарізки, паштети, м'які сири та попередньо упаковані канапки.

Симптоми харчового отруєння залежать від того, чи це викликано бактерією чи вірусом. Зазвичай з'являється:

нудота;

блювота;

водяниста або кривава діарея;

болі в животі та спазми шлунка;

висока температура – 38 градусів за Цельсієм і вище;

загальні нездужання, такі як відчуття втоми, озноб.

Ознаки та симптоми виникають через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів або навіть тижнів. Хвороба, спричинена харчовим отруєнням, зазвичай триває від декількох годин до декількох днів.

Лікування залежить від джерела захворювання та тяжкості симптомів. У більшості людей хвороба проходить без лікування за кілька днів, хоча деякі харчові отруєння можуть тривати довше.