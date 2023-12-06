Отравления студентов в Полтаве

По информации главы Полтавской ОВ, за ночь 6 декабря в больницу доставили 27 человек с симптомами отравления. Это студенты Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого, которые предположительно употребляли пищу в столовой Полтавской политехники им. Юрия Кондратюка. Медики диагностировали у пациентов острую кишечную инфекцию.

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В настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия. Сформирована специальная комиссия, на месте работают специалисты от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Центра контроля и профилактики заболеваний, а также полицейские. Ведется эпидемиологическое исследование и проводится проверка пищеблока.

Что нужно знать о пищевом отравлении

Пищевое отравление возникает, если съесть зараженную микробами пищу. Вы можете отравиться, если еда:

недоваренная;

неправильно хранившуюся, например, не положили пищу в холодильник или морозильную камеру;

слишком сохранялась;

готовится кем-то, кто болен или не моет руки.

Особенно часто отравление случается, если неправильно хранить и готовить:

сырое мясо и птица;

сырые яйца;

сырые моллюски;

непастеризованное молоко;

готовые к употреблению продукты, такие как мясные нарезки, паштеты, мягкие сыры и предварительно упакованные бутерброды.

Симптомы пищевого отравления зависят от того, вызвано ли это бактерией или вирусом. Обычно появляется:

тошнота;

рвота;

водянистая или кровавая диарея;

боли в животе и спазмы желудка;

высокая температура – 38 градусов по Цельсию и выше;

общие недомогания, такие как чувство усталости, озноб.

Признаки и симптомы возникают через несколько часов после употребления зараженной пищи или через несколько дней или даже недель. Болезнь, вызванная пищевым отравлением, обычно длится от нескольких часов до нескольких дней.

Лечение зависит от источника заболевания и тяжести симптомов. У большинства людей болезнь проходит без лечения через несколько дней, хотя некоторые пищевые отравления могут длиться дольше.