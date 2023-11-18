По обоим фактам отравлений открыто два уголовных производства. Было начато следствие и назначен ряд экспертных исследований.
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Что известно о массовом отравлении
В двух учебных заведениях Одессы в течение одной недели отравились курсанты. Всего было госпитализировано 64 человека. Правоохранители узнали о двух случаях с массовым отравлением от врачей. Среди пострадавших курсантов есть несовершеннолетние.
В настоящее время 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходят лечение в медицинских учреждениях,
– говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.
Сейчас устанавливаются причины отравления этих курсантов и все обстоятельства событий.
Похожий случай уже был в Одессе.
- Напомним, что в конце сентября 2023 года в Одессе экстренно госпитализировали 46 несовершеннолетних курсантов. У всех были признаки отравления и пищевой инфекции.
- По фактору нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений правоохранители начали расследование. Было открыто уголовное производство.