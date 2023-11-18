За обома фактами отруєнь відкрито два кримінальних провадження. Було розпочато слідство та призначено низку експертних досліджень.

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Що відомо про масове отруєння

У двох навчальних закладах Одеси протягом одного тижня отруїлися курсанти. Всього було ушпиталено 64 людини. Правоохоронці дізналися про два випадки з масовим отруєнням від лікарів. Серед постраждалих курсантів є неповнолітні.

Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах,

– мовиться у повідомленні відділу комунікації поліції Одещини.

Зараз встановлюються причини отруєння цих курсантів та всі обставини подій.

Схожий випадок вже був в Одесі