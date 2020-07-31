У маленьких пацієнтів з COVID-19 концентрація генетичного матеріалу вірусу в 10-100 разів вища, ніж у дітей старшого віку і дорослих. Це означає, що відкриття дитячих садків і шкіл може викликати новий сплеск захворюваності.

Таке дослідження опублікували в авторитетному журналі JAMA Pediatrics.

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Фахівці взяли мазки з носа у 145 дорослих і дітей з підтвердженим COVID-19 з легкими й помірними формами протягом тижня після появи симптомів. Пацієнтів розділили на три групи: 46 дітей молодше 5 років, 51 дитина від 5 до 17 років і 48 дорослих 18-65 років.

Малюки активніше поширюють вірус

Лабораторні дослідження зразків показали, що у наймолодшій віковій групі рівень генетичного матеріалу SARS-CoV-2 в верхніх дихальних шляхах був в 10-100 разів вище, ніж у дітей старшого віку і дорослих.

Це може означати, що у маленьких дітей вірусне навантаження вище, тому вони можуть поширювати інфекцію більше, ніж інші пацієнти.

Діти і коронавірус

На цей момент достеменно відомо, що діти рідше заражаються коронавірусом і в основному переносять його легко і навіть безсимптомно, проте досі немає відповіді на питання, як вони поширюють інфекцію між собою і серед дорослого населення. Дані, що надходять з різних країн дуже суперечливі. .