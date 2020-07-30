У 6-річної Соломії (ім’я дівчинки на прохання батьків змінено) із Самбора, яка безсимптомно перехворіла коронавірус, діагностували загадкове захворювання. За симптомами це схоже на рідкісну хворобу Кавасакі.

Захворювання називається педіатричний мультисистемний запальний синдром і його ще ніколи не фіксували в Україні, пише ZAXID.net.

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Хвороба супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Як у дівчинки діагностували хворобу

У Соломії з Самбора захворювання розпочалося з температури і болю у животі. Також у дівчинки з’явився висип на тілі.

Спершу місцеві лікарі запідозрили "гострий живіт" – синдром, що розвивається при гострих захворюваннях органів черевної порожнини і який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги – і скерували дитину до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ. Там медики після огляду виключили цей діагноз і порадили проконсультуватися у лікарів-інфекціоністів.

Дитячі інфекціоністи Львівської обласної інфекційної лікарні не діагностували у дитини інфекційного захворювання і поставили діагноз: синдром Кавасакі – рідкісне захворювання, на яке хворіють діти і яке уражує судини, призводить до порушення серцевої діяльності,

– йдеться у джерелі.

Згодом інфекціоністи скерували дитину в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де реаніматологи відразу розпочали інтенсивне лікування.

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Як розповіла заступниця директора Центру Олена Козлова, при госпіталізації у дівчинки була гарячка, знесилення, висип, набряк кистей рук, порушення серцевої діяльності.

"Якщо у нормі фракція викиду серця становить 65%, то у дитини було 35%. Утім, у нашому Центрі лікували декілька дітей з синдромом Кавасакі, тож лікарі мають певний досвід, а перебіг хвороби у дівчинки був нетиповий, що змусило наших лікарів ретельніше проаналізувати симптоми маленької пацієнтки", – додала Козлова.

Синдром Кавасакі – що це? Це рідкісне захворювання, яке послаблює кровоносні судини і зазвичай вражає дітей у віці до п'яти років. Синдром Кавасакі може призвести до аневризми, серцевих нападів або серцевої недостатності. Більшість дітей спочатку не відчувають кашлю або інших респіраторних проблем.

Дитяча імунологиня, професорка Ярина Бойко повідомила про те, що у країнах з високим рівнем захворюваності на коронавірус зараз зростає кількість дітей, які страждають від цього захворювання.

Через це лікарі загальної практики по всьому світі отримали попередження про те, що хвороба може бути пов'язана з перенесеним COVID-19. Це захворювання отримало у світі назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, який має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.

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6-річна дівчинка перехворіла коронавірус

Батьки дівчинки заявили, що ні Соломія, ні будь-який член родини не хворіли на коронавірусну інфекцію. Так, ПЛР-дослідження, яке зробили дитині, дало негативний результат. Однак в її крові виявили імуноглобулін G.

Це свідчить про те, що Соломія два-три тижні тому безсимптомно перехворіла коронавірус і у неї виробилися антитіла.

На сьогодні дитині призначили інтенсивне лікування, яке вже дало позитивний результат. Через тиждень дівчинку з реанімації перевели у педіатричне відділення для продовження лікування.

Під час пандемії дуже важливо поінформувати всіх лікарів та батьків про появу цього нового захворювання у дітей різного віку, що після безсимптомного перебігу коронавірусної інфекції призводить до стану шоку, гарячки, супроводжується сильними болями у животі та висипом. Найважчим є ураження серцевого м’яза,

– наголошує Ярина Бойко.