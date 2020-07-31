У маленьких пациентов с COVID-19 концентрация генетического материала вируса в 10-100 раз выше, чем у детей старшего возраста и взрослых. Это означает, что открытие детских садов и школ может вызвать новый всплеск заболеваемости.

Такое исследование опубликовали в авторитетном журнале JAMA Pediatrics.

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Специалисты взяли мазки из носа у 145 взрослых и детей с подтвержденным COVID-19 с легкими и умеренными формами в течение недели после появления симптомов. Пациентов разделили на три группы: 46 детей младше 5 лет, 51 ребенок от 5 до 17 лет и 48 взрослых 18-65 лет.

Малыши активнее распространяют вирус

Лабораторные исследования образцов показали, что у самой младшей возрастной группе уровень генетического материала SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях был в 10-100 раз выше, чем у детей старшего возраста и взрослых.

Это может означать, что у маленьких детей вирусная нагрузка выше, поэтому они могут распространять инфекцию больше, чем другие пациенты.

Дети и коронавирус

На этот момент достоверно известно, что дети реже заражаются коронавирусом и в основном переносят его легко и даже бессимптомно, однако до сих пор нет ответа на вопрос, как они распространяют инфекцию между собой и среди взрослого населения. Данные, поступающие из разных стран, очень противоречивые.