В одного з ключових фармрегуляторів країни – "Державного експертного центру МОЗ України" – з'явився новий виконавець обов'язків голови. Очільник МОЗ Максим Степанов призначив на це місце Михайла Бабенка.

Степанов таємно віддав крісло виконавця голови ДЕЦ Бабенку. Саме ця установа приймає рішення про продаж будь-яких медикаментів в країні, повідомила депутатка партії "Голос" Олександра Устінова.

До теми Кількість ліжок для хворих на COVID-19 в Україні планують збільшити до 75 тисяч

Що об'єднує Бабенка та Степанова

Установа повідомила, що новий виконавець обов'язків голови “Державного експертного центру МОЗ” Михайло Бабенко раніше очолював ПРАТ "Медфарком-Центр", діяльність якої пов'язана з одеситами Михайлом Даварашвілі, Павлом Порваном та Борисом Колісниченком. До слова, Бабенко досі володіє 10% цієї компанії.

Натомість Колісниченко – бізнес-партнер колишнього заступника міністра транспорту Ігоря Урбанського, батька депутата партії “За майбутнє” Анатолія Урбанського.

З січня 2017 року по квітень 2019, у період, коли Урбанський був головою Одеської облради, Максим Степанов керував Одеською обласною державною адміністрацією. Тоді ж компанія "Медфарком" неодноразово продавала ліки одеським лікарням за завищеними цінами та вигравала тендери на сотні мільйонів гривень.

В обхід конкурсу та процедурам, які не можуть бути проведені під час карантину, очільником ДЕЦ обрали людину Міністра охорони здоро'’я Максима Степанова та депутата фракції "За майбутнє" Анатолія Урбанського,

– розповіла Устінова 24 каналу.



Наказ про призначення Бабенка головою ДЕЦ / Фото Олександра Устінова