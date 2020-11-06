Нині в Україні виділено 52 тисячі ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Степанов заявив, що максимальна кількість ліжкомісць, яку може надати країна для інфікованих – 75 тисяч.

52 тисячі ліжок – це 30% від загального ліжкового фонду у країні. В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що для боротьби з COVID-19 є можливість додати ще понад 20 тисяч ліжкомісць, повідомляє 24 канал.

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Загальна кількість ліжкового фонду, яка може бути виділена під COVID-19 – це 75 тисяч ліжок. Зрозуміло, що вони мають бути обладнані,

– заявив Степанов.

Важливо розуміти, що для пацієнтів з коронавірусом, яких госпіталізують до лікарень з середнім або важким перебігом хвороби, потрібно не лише ліжкомісце. Кожному з цих пацієнтів необхідний додатковий кисень.

Ця проблема досі залишається актуальною для країни, адже з 52 тисячі відведених ліжок до кисню підведені лише 19 909. Натомість станом на ранок 6 листопада у лікарнях перебували 27 114 пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби.

Степанов наголосив, що до кінця листопада кількість ліжок з відведеним киснем збільшиться до 42 тисяч.

Міністр додав що кількість ліжок та нестача кисню – не єдина проблема, яку необхідно вирішити. Окрім цього, країні потрібні ще спеціалісти та фахівці, які здатні надавати допомогу хворим на коронавірус.

За минулу добу в Україні зареєстрували 9 721 нового хворого на COVID-19. Ще 1 517 хворих було госпіталізовано до лікарень. За цей самий період від ускладненого перебігу COVID-19 помер 201 пацієнт.