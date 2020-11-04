Денис Шмигаль доручив регіонам України збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус коштом інших об’єктів інфраструктури.

4 листопада під час селекторної наради з секретарем РНБО Олексієм Даніловим та керівниками областей, Шмигаль доручив регіонам збільшити кількість ліжкомісць із підключенням до подачі кисню, повідомляє Урядовий портал.

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Окрім цього, ліжковий фонд необхідно розширити не лише коштом медичних установ. Прем'єр-міністр підкреслив, що приміщення повинні бути обладнані усім необхідним для людей і це питання не можна відкласти на пізніше.

Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень,

– заявив Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що доручення необхідно виконати негайно, а саме "дуже швидко й оперативно".

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