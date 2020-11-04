Шмигаль доручив організувати ліжкомісця для лікування COVID-19 у всіх можливих приміщеннях
Денис Шмигаль доручив регіонам України збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус коштом інших об’єктів інфраструктури.
4 листопада під час селекторної наради з секретарем РНБО Олексієм Даніловим та керівниками областей, Шмигаль доручив регіонам збільшити кількість ліжкомісць із підключенням до подачі кисню, повідомляє Урядовий портал.
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Окрім цього, ліжковий фонд необхідно розширити не лише коштом медичних установ. Прем'єр-міністр підкреслив, що приміщення повинні бути обладнані усім необхідним для людей і це питання не можна відкласти на пізніше.
Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень,
– заявив Денис Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що доручення необхідно виконати негайно, а саме "дуже швидко й оперативно".
Завантаженість лікарень в Україні: що відомо
- За минулу добу в Україні госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом від початку пандемії – 1 514 людей. Вже тривалий час в країні щодня госпіталізують близько тисячі пацієнтів.
- Ліжковий фонд для боротьби з COVID-19 в Україні становить 52 тисячі ліжок. Близько 69% з них вже заповнені,
- Найгірша ситуація у Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській областях, а також у Києві. Втім, в багатьох інших регіонах вже виникають труднощі з розміщенням пацієнтів.
- Степанов заявляв, що якщо заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 становитиме 100%, то в країні введуть протокол медичного сортування.
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