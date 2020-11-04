За день в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з COVID-19
За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом – 1 514 людей. Це більше, ніж учора, коли до лікарень потрапили 1 207 хворих.
Ліжковий фонд для боротьби з COVID-19 в Україні становить 52 тисячі ліжок. Близько 69% з них вже заповнені, повідомляє 24 канал.
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Очільник МОЗ Максим Степанов неодноразово наголошував, що якщо заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 становитиме 100%, то в країні введуть протокол медичного сортування. Тобто лікарям доведеться обирати, кого лікувати, а кому сподіватись на удачу.
Найбільша заповненість ліжок нині у Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській областях, а також у Києві. Втім, навіть в інших багатьох регіонах вже виникають труднощі з розміщенням пацієнтів.
Яких пацієнтів з COVID-19 повинні госпіталізувати:
- З хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- З онкологічними захворюваннями;
- З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;
- З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- З декомпенсованим цукровим діабетом;
- З тяжкими алергічними хворобами;
- З імуносупресивними станами;
- З аутоімунними захворюваннями;
- З нирковою недостатністю.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
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