За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом – 1 514 людей. Це більше, ніж учора, коли до лікарень потрапили 1 207 хворих.

Ліжковий фонд для боротьби з COVID-19 в Україні становить 52 тисячі ліжок. Близько 69% з них вже заповнені, повідомляє 24 канал.

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Очільник МОЗ Максим Степанов неодноразово наголошував, що якщо заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 становитиме 100%, то в країні введуть протокол медичного сортування. Тобто лікарям доведеться обирати, кого лікувати, а кому сподіватись на удачу.

Найбільша заповненість ліжок нині у Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській областях, а також у Києві. Втім, навіть в інших багатьох регіонах вже виникають труднощі з розміщенням пацієнтів.

Яких пацієнтів з COVID-19 повинні госпіталізувати:

З хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

З онкологічними захворюваннями;

З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

З декомпенсованим цукровим діабетом;

З тяжкими алергічними хворобами;

З імуносупресивними станами;

З аутоімунними захворюваннями;

З нирковою недостатністю.

Якщо вам відмовили у госпіталізації, але у вас є важкі симптоми або ви входите у групу ризику, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 602 019. Всеукраїнський контактний центр МОЗ працює цілодобово – дзвінок безкоштовний на всій території України.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу