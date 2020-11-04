За минулу добу в Україні зареєстрували 9 524 хворих на коронавірус – це найвищий приріст інфікованих в країні від початку пандемії. Загалом станом на 4 листопада в країні виявили 420 617 інфікованих COVID-19.

На своїй сторінці у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 313 дітей та 408 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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Впродовж останньої доби українські лабораторії провели 72 442 тести на коронавірус. З них 42 278 методом ПЛР, а ще 30 164 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+856), а також у Харківській (+850), Донецькій (+636), Одеській (+547) та Хмельницькій (+511) областях.

За останню добу госпіталізували 1 514 людей – це найбільша кількість від початку пандемії.

За цей самий період померли 199 хворих на COVID-19 – ще один негативний рекордний показник за сьогодні, вже третій за рахунком.

Але є й хороша новина – впродовж 3 листопада одужали аж 7 536 інфікованих, що також є абсолютним рекордом.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 420 617 хворих на COVID-19. З них одужали 176 404 людини, але ще 7731 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку 2020 року в Україні провели 3 386 489 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в областях України: статистика за 4 листопада

Київ – 40390 випадків;

Вінницька область – 11363 випадки;

Волинська область – 14544 випадки;

Дніпропетровська область –16169 випадків;

Донецька область – 12367 випадків;

Житомирська область – 16200 випадків;

Закарпатська область – 15470 випадків;

Запорізька область – 11227 випадків;

Івано-Франківська область –22047 випадків;

Київська область – 17918 випадків;

Кіровоградська область – 2730 випадків;

Луганська область – 3988 випадків;

Львівська область – 31639 випадків;

Миколаївська область – 9027 випадків;

Одеська область – 26332 випадки;

Полтавська область – 10617 випадків;

Рівненська область – 20300 випадків;

Сумська область – 12776 випадків;

Тернопільська область – 21332 випадки;

Харківська область – 39559 випадків;

Херсонська область – 4622 випадки;

Хмельницька область – 17439 випадків;

Черкаська область – 9898 випадків;

Чернівецька область – 23296 випадків;

Чернігівська область – 9367 випадків.

Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.