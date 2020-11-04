Абсолютний рекорд: за добу в Україні виявили 9 524 хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні зареєстрували 9 524 хворих на коронавірус – це найвищий приріст інфікованих в країні від початку пандемії. Загалом станом на 4 листопада в країні виявили 420 617 інфікованих COVID-19.
На своїй сторінці у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 313 дітей та 408 медпрацівників, повідомляє 24 канал.
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Впродовж останньої доби українські лабораторії провели 72 442 тести на коронавірус. З них 42 278 методом ПЛР, а ще 30 164 – методом ІФА.
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+856), а також у Харківській (+850), Донецькій (+636), Одеській (+547) та Хмельницькій (+511) областях.
За останню добу госпіталізували 1 514 людей – це найбільша кількість від початку пандемії.
За цей самий період померли 199 хворих на COVID-19 – ще один негативний рекордний показник за сьогодні, вже третій за рахунком.
Але є й хороша новина – впродовж 3 листопада одужали аж 7 536 інфікованих, що також є абсолютним рекордом.
Коронавірус в областях України: статистика за 4 листопада
- Київ – 40390 випадків;
- Вінницька область – 11363 випадки;
- Волинська область – 14544 випадки;
- Дніпропетровська область –16169 випадків;
- Донецька область – 12367 випадків;
- Житомирська область – 16200 випадків;
- Закарпатська область – 15470 випадків;
- Запорізька область – 11227 випадків;
- Івано-Франківська область –22047 випадків;
- Київська область – 17918 випадків;
- Кіровоградська область – 2730 випадків;
- Луганська область – 3988 випадків;
- Львівська область – 31639 випадків;
- Миколаївська область – 9027 випадків;
- Одеська область – 26332 випадки;
- Полтавська область – 10617 випадків;
- Рівненська область – 20300 випадків;
- Сумська область – 12776 випадків;
- Тернопільська область – 21332 випадки;
- Харківська область – 39559 випадків;
- Херсонська область – 4622 випадки;
- Хмельницька область – 17439 випадків;
- Черкаська область – 9898 випадків;
- Чернівецька область – 23296 випадків;
- Чернігівська область – 9367 випадків.
Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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