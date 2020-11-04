Абсолютный рекорд: за сутки в Украине обнаружили 9 524 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 9 524 больных коронавирусом – это самый высокий прирост инфицированных в стране с начала пандемии. Всего по состоянию на 4 ноября в стране обнаружили 420 617 инфицированных COVID-19.
На своей странице в фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 313 детей и 408 медработников, сообщает 24 канал.
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В течение последних суток украинские лаборатории провели 72 442 тесты на коронавирус. Из них 42 278 методом ПЦР, а еще 30 164 – методом ИФА.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (+856), а также в Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской + (+ 547) и Хмельницкой (+511) областях.
За последние сутки госпитализированы 1 514 человек – это наибольшее количество с начала пандемии.
За этот же период умерли 199 больных COVID-19 – еще один негативный рекордный показатель за сегодня, уже третий по счету.
Но есть и хорошая новость – в течение 3 июля выздоровели до 7 536 инфицированных, что также является абсолютным рекордом.
Коронавирус в областях Украины: статистика за 4 ноября
- Киев – 40 390 случаев;
- Винницкая область – 11 363 случая;
- Волынская область – 14 544 случая;
- Днепропетровская область -16 169 случаев;
- Донецкая область – 12 367 случаев;
- Житомирская область – 16 200 случаев;
- Закарпатская область – 15 470 случаев;
- Запорожская область – 11 227 случаев;
- Ивано-Франковская область – 22 047 случаев;
- Киевская область – 17 918 случаев;
- Кировоградская область – 2 730 случаев;
- Луганская область – 3 988 случаев;
- Львовская область – 31 639 случаев;
- Николаевская область – 9 027 случаев;
- Одесская область – 26 332 случая;
- Полтавская область – 10 617 случаев;
- Ровненская область – 20 300 случаев;
- Сумская область – 12 776 случаев;
- Тернопольская область – 21 332 случая;
- Харьковская область – 39 559 случаев;
- Херсонская область – 4 622 случая;
- Хмельницкая область – 17 439 случаев;
- Черкасская область – 9 898 случаев;
- Черновицкая область – 23 296 случаев;
- Черниговская область – 9 367 случаев.
Заметим, что в статистике не учтены данные с временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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