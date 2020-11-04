За минувшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом – 1 514 человек. Это больше, чем вчера, когда в больницы попали 1 207 больных.

Коечный фонд для борьбы с COVID-19 в Украине составляет 52 тысячи коек. Около 69% из них уже заполнены, сообщает 24 канал.

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Глава Минздрава Максим Степанов неоднократно подчеркивал, что если заполняемость койкомест для больных COVID-19 составит 100%, то в стране введут протокол медицинской сортировки. То есть врачам придется выбирать, кого лечить, а кому надеяться на удачу.

Наибольшая заполненность коек сейчас в Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Впрочем, даже в других многих регионах уже возникают трудности с размещением пациентов.

Каких пациентов с COVID-19 должны госпитализировать:

С хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

С онкологическими заболеваниями;

С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

С тяжелым течением артериальной гипертензии;

С декомпенсированным сахарным диабетом;

С тяжелыми аллергическими болезнями;

С иммуносупрессивными состояниями;

С аутоиммунными заболеваниями;

С почечной недостаточностью.

Если вам отказали в госпитализации, но у вас есть тяжелые симптомы или вы входите в группу риска, обращайтесь на горячую линию Минздрава – 0 800 602 019. Всеукраинский контактный центр Минздрава работает круглосуточно – звонок бесплатный на всей территории Украины.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала