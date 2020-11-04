За день в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом – 1 514 человек. Это больше, чем вчера, когда в больницы попали 1 207 больных.
Коечный фонд для борьбы с COVID-19 в Украине составляет 52 тысячи коек. Около 69% из них уже заполнены, сообщает 24 канал.
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Глава Минздрава Максим Степанов неоднократно подчеркивал, что если заполняемость койкомест для больных COVID-19 составит 100%, то в стране введут протокол медицинской сортировки. То есть врачам придется выбирать, кого лечить, а кому надеяться на удачу.
Наибольшая заполненность коек сейчас в Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Впрочем, даже в других многих регионах уже возникают трудности с размещением пациентов.
Каких пациентов с COVID-19 должны госпитализировать:
- С хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- С онкологическими заболеваниями;
- С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;
- С тяжелым течением артериальной гипертензии;
- С декомпенсированным сахарным диабетом;
- С тяжелыми аллергическими болезнями;
- С иммуносупрессивными состояниями;
- С аутоиммунными заболеваниями;
- С почечной недостаточностью.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
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