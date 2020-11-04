Денис Шмыгаль поручил регионам Украины увеличить количество койкомест для больных коронавирусом за счет других объектов инфраструктуры.

4 ноября во время селекторного совещания с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и руководителями областей Шмыгаль поручил регионам увеличить количество койкомест с подключением к подаче кислорода, сообщает Правительственный портал.

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Кроме этого, коечный фонд необходимо расширить не только за счет медицинских учреждений. Премьер-министр подчеркнул, что помещения должны быть оборудованы всем необходимым для людей и этот вопрос нельзя отложить на позже.

Нам нужно 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без необходимости в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койкоместа. Без обсуждений,

– заявил Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что поручение необходимо выполнить немедленно, а именно "очень быстро и оперативно".

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