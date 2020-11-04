Шмыгаль поручил организовать койкоместа для лечения COVID-19 во всех возможных помещениях
Денис Шмыгаль поручил регионам Украины увеличить количество койкомест для больных коронавирусом за счет других объектов инфраструктуры.
4 ноября во время селекторного совещания с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и руководителями областей Шмыгаль поручил регионам увеличить количество койкомест с подключением к подаче кислорода, сообщает Правительственный портал.
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Кроме этого, коечный фонд необходимо расширить не только за счет медицинских учреждений. Премьер-министр подчеркнул, что помещения должны быть оборудованы всем необходимым для людей и этот вопрос нельзя отложить на позже.
Нам нужно 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без необходимости в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койкоместа. Без обсуждений,
– заявил Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что поручение необходимо выполнить немедленно, а именно "очень быстро и оперативно".
Загруженность больниц в Украине: что известно
- За минувшие сутки в Украине госпитализировали наибольшее количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии – 1 514 человек. Уже длительное время в стране ежедневно госпитализируют около тысячи пациентов.
- Коечный фонд для борьбы с COVID-19 в Украине составляет 52 тысячи коек. Около 69% из них уже заполнены,
- Наихудшая ситуация в Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Впрочем, во многих других регионах уже возникают трудности с размещением пациентов.
- Степанов заявлял, что если заполняемость койкомест для больных COVID-19 составит 100%, то в стране введут протокол медицинской сортировки.
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