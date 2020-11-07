Сейчас в Украине выделено 52 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Степанов заявил, что максимальное количество койкомест, которое может предоставить страна для инфицированных – 75 тысяч.

52 тысячи коек – это 30% от общего коечного фонда в стране. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для борьбы с COVID-19 есть возможность добавить еще более 20 тысяч койкомест, сообщает 24 канал.

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Общее количество коечного фонда, которое может быть выделено под COVID-19 – это 75 тысяч коек. Понятно, что они должны быть оборудованы,

– заявил Степанов.

Важно понимать, что для пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют в больницы со средним или тяжелым течением болезни, нужна не только койка. Каждому из этих пациентов необходим дополнительный кислород.

Эта проблема до сих пор остается актуальной для страны, ведь с 52 тысяч отведенных коек к кислороду подведены только 19 909. Зато по состоянию на утро 6 ноября в больницах находились 27 114 пациентов с COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.

Степанов отметил, что до конца ноября количество коек с отведенным кислородом увеличится до 42 тысяч.

Министр добавил, что количество коек и нехватка кислорода – не единственная проблема, которую необходимо решить. Кроме этого, стране нужны еще специалисты и специалисты, которые способны оказывать помощь больным коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 9721 нового больного COVID-19. Еще 1517 больных были госпитализированы в больницы. За этот же период от осложненного течения COVID-19 умер 201 пациент.