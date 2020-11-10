Степанов назначил своего человека на важную должность: у фармрынка новый "смотрящий"
У одного из ключевых фармрегуляторов страны – "Государственного экспертного центра Минздрава Украины" – появился новый исполняющий обязанности председателя. Глава Минздрава Максим Степанов назначил на это место Михаила Бабенко.
Степанов тайно отдал кресло исполнителя председателя ГЭЦ Бабенко. Именно это учреждение принимает решение о продаже каких-либо медикаментов в стране, сообщила депутат партии "Голос" Александра Устинова.
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Что объединяет Бабенко и Степанова
Устинова сообщила, что новый исполняющий обязанности председателя "Государственного экспертного центра Минздрава "Михаил Бабенко ранее возглавлял ЧАО "Медфарком-Центр", деятельность которой связана с одесситами Михаилом Даварашвили, Павлом Порваном и Борисом Колесниченко. К слову, Бабенко до сих пор владеет 10% этой компании.
Колисниченко – бизнес-партнер бывшего заместителя министра транспорта Игоря Урбанского, отца депутата партии "За будущее" Анатолия Урбанского.
С января 2017 по апрель 2019, в период, когда Урбанский был председателем Одесского облсовета, Максим Степанов руководил Одесской областной государственной администрацией. Тогда же компания "Медфарком" неоднократно продавала лекарства одесским больницам по завышенным ценам и выигрывала тендеры на сотни миллионов гривен.
В обход конкурса и процедур, которые не могут быть проведены во время карантина, главой ГЭЦ выбрали человека Министра охраны здоровья Максима Степанова и депутата фракции "За майбутне" Анатолия Урбанского,
– рассказала Устинова 24 канала.
Приказ о назначении Бабенко головой ГЭЦ / Фото Александра Устинова
В чем заключается основная работа ГЭЦ
Фактически ГЭЦ является одним из двух главных фармацевтических регуляторов на рынке лекарств Украины. Без разрешения этого учреждения, ни один препарат не выйдет на фармацевтический рынок страны. Так, без "экспертного заключения" ГЭЦ ни в больницах, ни в аптеках не могут продавать или использовать любые препараты – от парацетамола и витаминов до лекарств против онкологии и вакцин.
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