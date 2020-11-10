У одного из ключевых фармрегуляторов страны – "Государственного экспертного центра Минздрава Украины" – появился новый исполняющий обязанности председателя. Глава Минздрава Максим Степанов назначил на это место Михаила Бабенко.

Степанов тайно отдал кресло исполнителя председателя ГЭЦ Бабенко. Именно это учреждение принимает решение о продаже каких-либо медикаментов в стране, сообщила депутат партии "Голос" Александра Устинова.

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Что объединяет Бабенко и Степанова

Устинова сообщила, что новый исполняющий обязанности председателя "Государственного экспертного центра Минздрава "Михаил Бабенко ранее возглавлял ЧАО "Медфарком-Центр", деятельность которой связана с одесситами Михаилом Даварашвили, Павлом Порваном и Борисом Колесниченко. К слову, Бабенко до сих пор владеет 10% этой компании.

Колисниченко – бизнес-партнер бывшего заместителя министра транспорта Игоря Урбанского, отца депутата партии "За будущее" Анатолия Урбанского.

С января 2017 по апрель 2019, в период, когда Урбанский был председателем Одесского облсовета, Максим Степанов руководил Одесской областной государственной администрацией. Тогда же компания "Медфарком" неоднократно продавала лекарства одесским больницам по завышенным ценам и выигрывала тендеры на сотни миллионов гривен.

В обход конкурса и процедур, которые не могут быть проведены во время карантина, главой ГЭЦ выбрали человека Министра охраны здоровья Максима Степанова и депутата фракции "За майбутне" Анатолия Урбанского,

– рассказала Устинова 24 канала.



Приказ о назначении Бабенко головой ГЭЦ / Фото Александра Устинова