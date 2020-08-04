Останній місяць літа накриється магнітними бурями. Незважаючи на їхню велику кількість, вони будуть не дуже потужними. Ймовірно, що метеочутливі люди їх відчують.

Дослідники цього явища назвали нові дати метеоударів. Актуальний прогноз магнітних бур склали в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Читайте також Магнітні бурі в липні 2020 року: прогноз та пояснення

Актуальний прогноз на серпень

Магнітні бурі почалися вже в перші дні серпня. Цей метеоудар могли відчувати з 1 по 3 серпня.

Середня по силі магнітна буря прогнозується 10 серпня. У цей день у метеочутливих людей, ймовірно, можуть бути проблеми з артеріальним тиском.

Слабкі магнітні бурі очікуються 13 і 14 серпня. В кінці місяця відбудуться сильніші метеоудари. Вони очікуються 21 і 22 серпня.

Завершиться період магнітних бур 29 серпня.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я:

Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.

Метеозалежність та метеочутливість – що це? Метеозалежність – це зміна стану здоров'я, яка відбувається під впливом природних факторів: температури, вологості повітря чи атмосферного тиску. Втім, варто відрізняти метеозалежність від метеочутливості – це здатність реагувати на зміни погоди зміною через самопочуття.

Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль.

Дратівливість, перепади настрою.

Сонливість.

Зниження працездатності чи загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах.

Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей

Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.