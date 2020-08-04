Последний месяц лета накроют магнитные бури. Несмотря на их большое количество, они будут не очень мощными. Вероятно, что метеочувствительные люди их ощутят.

Исследователи этого явления назвали новые даты метеоударов. Актуальный прогноз магнитных бурь составили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Актуальный прогноз на август

Магнитные бури начались уже в первые дни августа. Этот метеоудар могли ощутить с 1 по 3 августа.

Средняя по силе магнитная буря прогнозируется 10 августа. В этот день у метеочувствительных людей, вероятно, могут быть проблемы с артериальным давлением.

Слабые магнитные бури ожидаются 13 и 14 августа. В конце месяца произойдут более сильные метеоудары. Они ожидаются 21 и 22 августа.

Завершится период магнитных бурь 29 августа.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Не все люди являются метеозависимыми, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.

Метеозависимость и метеочувствительность – что это? Метеозависимость – это изменение состояния здоровья, которое происходит под воздействием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, стоит отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды изменением самочувствия.

Следовательно, такие люди могут испытывать симптомы:

Головная боль.

Раздражительность, перепады настроения.

Сонливость.

Снижение работоспособности или общая слабость.

Повышение артериального давления.

Боль в суставах.

Действительно ли существует влияние магнитных бурь на здоровье людей?

Впрочем, стоит понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому, если вы часто чувствуете себя подавленными или чувствуете боль, обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.