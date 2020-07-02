В июле 2020 года не прогнозируют сильных метеоударов и колебаний. Следовательно, в Украине и мире в целом люди не должны ощущать геомагнитное влияние.

Актуальный прогноз магнитных бурь составили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Что такое магнитные бури

Но некоторые из них настолько сильны и опасны для Земли, что под влиянием солнечных вспышек определенные участки магнитного поля нашей планеты деформируются и вздрагивают. Именно такие явления и считают магнитными бурями.

Актуальный прогноз на июль

Первую магнитную бурю ожидают 4 июля. В этот день магнитосфера будет держаться на уровне G1 – это слабая буря. Потом вспышки ожидаются 6 и 7 июля. Они будут такие же по интенсивности.



Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц / Скриншот

Чем опасны магнитные бури?

Считают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых и метеочувствительных людей.

Что означает метеозависимость? Это изменение состояния здоровья, которое происходит под воздействием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, стоит отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды самочувствием.

Следовательно, такие метеочувствительные люди могут реагировать на магнитные бури таким образом:

Испытывать головную боль, раздражительность, перепады настроения.

Быть сонливыми и обессиленными.

Работоспособность на низком уровне.

Часто метеочувствительные люди заявляют о перепадах давления.

Могут быть боли в суставах.

Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей

Стоит понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. А если вы часто чувствуете себя подавленными, уставшими, чувствуете боли в суставов, или перепады давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть определенные проблемы со здоровьем. в таком случае, будет целесообразным лечение.

Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури. Редакция Здоровья 24 советует следить за своим здоровьем.



Северное сияние / Фото Unsplash

Что действительно правда: магнитные бури можно увидеть – это северное сияние

Магнитные бури являются причиной возникновения северного сияния. Заряженные частицы атмосферы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, поскольку они имеют способность взаимодействовать с атомами атмосферы, это создает красочное свечение.