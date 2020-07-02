Магнитные бури в июле 2020 года: прогноз и объяснение
В июле 2020 года не прогнозируют сильных метеоударов и колебаний. Следовательно, в Украине и мире в целом люди не должны ощущать геомагнитное влияние.
Актуальный прогноз магнитных бурь составили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
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Что такое магнитные бури
Но некоторые из них настолько сильны и опасны для Земли, что под влиянием солнечных вспышек определенные участки магнитного поля нашей планеты деформируются и вздрагивают. Именно такие явления и считают магнитными бурями.
Актуальный прогноз на июль
Первую магнитную бурю ожидают 4 июля. В этот день магнитосфера будет держаться на уровне G1 – это слабая буря. Потом вспышки ожидаются 6 и 7 июля. Они будут такие же по интенсивности.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц / Скриншот
Чем опасны магнитные бури?
Считают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых и метеочувствительных людей.
Что означает метеозависимость?Это изменение состояния здоровья, которое происходит под воздействием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, стоит отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды самочувствием.
Следовательно, такие метеочувствительные люди могут реагировать на магнитные бури таким образом:
- Испытывать головную боль, раздражительность, перепады настроения.
- Быть сонливыми и обессиленными.
- Работоспособность на низком уровне.
- Часто метеочувствительные люди заявляют о перепадах давления.
- Могут быть боли в суставах.
Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей
Стоит понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. А если вы часто чувствуете себя подавленными, уставшими, чувствуете боли в суставов, или перепады давления – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма, возможно, у вас есть определенные проблемы со здоровьем. в таком случае, будет целесообразным лечение.
Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури. Редакция Здоровья 24 советует следить за своим здоровьем.
Северное сияние / Фото Unsplash
Что действительно правда: магнитные бури можно увидеть – это северное сияние
Магнитные бури являются причиной возникновения северного сияния. Заряженные частицы атмосферы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, поскольку они имеют способность взаимодействовать с атомами атмосферы, это создает красочное свечение.