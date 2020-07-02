У липні 2020 року не прогнозують сильних метеоударів та коливань. Відтак, в Україні та світі загалом люди не повинні відчувати геомагнітного впливу.

Актуальний прогноз магнітних бур склали в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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Що таке магнітні бурі

Але деякі з них настільки сильні і небезпечні для Землі, що під впливом сонячних спалахів певні ділянки магнітного поля нашої планети деформуються і здригаються. Саме такі явища і вважають магнітними бурями.

Актуальний прогноз на липень

Першу магнітну бурю очікують 4 липня. У цей день магнітосфера буде триматися на рівні G1 – це слабка буря. Потім спалахи очікуються 6 і 7 липня. Вони будуть такі ж за інтенсивністю.



Прогноз магнітних бур на найближчий місяць / Скриншот

Чим небезпечні магнітні бурі

Вважають, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних та метеочутливих людей.

Що означає метеозалежність? Це зміна стану здоров'я, яка відбувається під впливом природних факторів: температури, вологості повітря чи атмосферного тиску. Втім, варто відрізняти метеозалежність від метеочутливості – це здатність реагувати на зміни погоди зміною через самопочуття.

Відтак, такі метеочутливі люди можуть реагувати на магнітні бурі таким чином:

Відчувати головний біль, дратівливість, перепади настрою.

Бути сонливими та знесиленими.

Працездатність на низькому рівні.

Часто метеочутливі люди заявляють про перепади тиску.

Можу бути біль у суглобах.

Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей

Варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. А якщо ви часто почуваєте себе знесиленими, втомленими, чи відчуваєте біль голови/суглобів, чи перепади тиску – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму, можливо, у вас є певні проблеми зі здоров'ям. в такому разі, буде доцільним лікування.

Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі. Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям.



Полярне сяйво / Фото Unsplash

Що дійсно правда: магнітні бурі можна побачити – це полярне сяйво

Магнітні бурі є причиною виникнення північного сяйва. Заряджені частинки атмосфери здатні проникати в атмосферу на магнітних полюсах, оскільки вони мають здатність взаємодіяти з атомами атмосфери, це створює барвисте світіння.