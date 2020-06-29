Нове дослідження показало, що серед робітників фабрик і охоронців смертність від коронавірусної інфекції у два рази вище, ніж серед лікарів і медсестер.

Такими є результати статистики, яка оцінює пік пандемії в Великобританії. Експерти Офісу національної статистики проаналізували професії всіх 4 700 померлих від COVID-19 в Англії й Уельсі чоловіків працездатного віку від 20 до 64 років, які померли в період з 9 Березня по 25 травня, пише The Daily Mail.

Також на тему: Китай успішно випробував вакцину від COVID-19 на людях

Аналіз показав, що на кожні 100 тисяч чоловіків припадало 74 охоронці, на другому місці за цим показником йшли робітники заводів і фабрик – 73 жертви на кожні 100 тисяч. Серед медбратів і лікарів, які лікували найважчих пацієнтів з коронавірусів (у багатьох випадках навіть без строгих захисних костюмів), смертність становила 30 випадків на кожні 100 тисяч.



Охоронці та робітники найчастіше помирають від коронавірусу / Фото unsplash

Лише серед працівників служб швидкої допомоги вона досягала максимуму – 82,4 на 100 тисяч. Співробітники офісу статистики підкреслюють, що у них недостатньо інформації по найнебезпечнішим професіям серед жінок. А наявних даних недостатньо для причинно-наслідкових зв'язків.

Дані не враховують етнічного походження жінок або їх матеріального становища – двох ключових факторів, що збільшують ймовірність смерті. Також статисти попереджають, що смертність серед робітників заводів і охоронців не зовсім коректно показана, оскільки працівників сфери охорони здоров'я більше. Наприклад, 130 медбратів і лікарів померло від коронавірусу за 2,5 місяці, в порівнянні з 62 працівниками фабрик і заводів.