Новое исследование показало, что среди рабочих фабрик и охранников смертность от коронавирусной инфекции в два раза выше, чем среди врачей и медсестер.

Таковы результаты статистики, которая оценивает пик пандемии в Великобритании. Эксперты Офиса национальной статистики проанализировали профессии всех 4700 умерших от COVID-19 в Англии и Уэльсе мужчин трудоспособного возраста от 20 до 64 лет, умерших в период с 9 марта по 25 мая, пишет The Daily Mail.

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Анализ показал, что на каждые 100 тысяч мужчин приходилось 74 охранника, на втором месте по этому показателю шли рабочие заводов и фабрик – 73 жертвы на каждые 100 тысяч. Среди медбратьев и врачей, которые лечили тяжелых пациентов с коронавирусом (во многих случаях даже без строгих защитных костюмов), смертность составляла 30 случаев на каждые 100 тысяч.

Охранники и рабочие чаще всего умирают от коронавируса / Фото unsplash

Только среди работников служб скорой помощи количество достигало максимума – 82,4 на 100 тысяч. Сотрудники офиса статистики подчеркивают, что у них недостаточно информации по опасным профессиям среди женщин. А имеющихся данных недостаточно для причинно-следственных связей.

Данные не учитывают этнического происхождения женщин или их материального положения – двух ключевых факторов, увеличивающих вероятность смерти. Также статистики предупреждают, что смертность среди рабочих заводов и охранников не совсем корректно показана, поскольку работников сферы здравоохранения больше. Например, 130 медбратьев и врачей умерли от коронавируса за 2,5 месяца, по сравнению с 62 работниками фабрик и заводов.