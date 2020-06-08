39% американців хоча б раз використовували відбілювач не за прямим призначенням, а для профілактики коронавірусу.

Про це повідомляє Центр з контролю захворювань США (CDC).

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У травні фахівці провели онлайн-дослідження, в якому взяли участь 502 людини. Потім аналітики використовували коефіцієнт, щоб отримати реалістичну картину по всій країні.

60% американців заявили, що регулярно роблять генеральне прибирання і повну дезінфекцію будинку. Багато з них (19%) зізналися, що вони мили фрукти й овочі відбілювачем, щоб не заразитися коронавірусом.



Побутова хімія може призвести до отруєння / Фото unsplash.com

Ще 18% використовували відбілювач миття рук і інших частин тіла. 6% розповіли, що спеціально вдихали пари побутової хімії, а 4% намагалися полоскати горло і пити чистячі засоби.

Наслідки неправильного використання побутової хімії

Зафіксували сплеск звернень в токсикологічні центри з отруєннями побутовою хімією.

25% респондентів також повідомили про неприємні наслідки, таких як запаморочення, подразнення шкіри, нудота і проблеми з диханням,

– зазначили дослідники.

Автори опитування дійшли висновку, що деякі люди просто не до кінця розуміють, як правильно використовувати засоби для чищення. Наприклад, тільки 35% опитаних знають, що відбілювач не можна змішувати з оцтом.