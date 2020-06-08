39% американцев хотя бы раз использовали отбеливатель не по прямому назначению, а для профилактики коронавируса.

Об этом сообщает Центр по контролю заболеваний США (CDC).

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В мае специалисты провели онлайн-исследование, в котором приняли участие 502 человека. Потом аналитики использовали коэффициент, чтобы получить реалистичную картину по всей стране.

60% американцев заявили, что регулярно делают генеральную уборку и полную дезинфекцию дома. Многие из них (19%) признались, что они мыли фрукты и овощи отбеливателем, чтобы не заразиться коронавирусом.



Бытовая химия может привести к отравлению / Фото unsplash.com

Еще 18% использовали отбеливатель для мытья рук и других частей тела. 6% рассказали, что специально вдыхали пары бытовой химии, а 4% пытались полоскать горло и пить чистящие средства.

Последствия неправильного использования бытовой химии

Был зафиксирован всплеск обращений в токсикологические центры с отравлениями бытовой химией.

25% респондентов также сообщили о неприятных последствиях, таких как головокружение, раздражение кожи, тошнота и проблемы с дыханием,

– отметили исследователи.

Авторы опроса пришли к выводу, что некоторые люди просто не до конца понимают, как правильно использовать средства для чистки. Например, только 35% опрошенных знают, что отбеливатель нельзя смешивать с уксусом.