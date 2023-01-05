Вчені виявили, що коли двоє людей обговорюють привабливу тему, звуки їхньої мови, швидше за все, збігаються. Без підказки співрозмовники можуть ненавмисно почати вимовляти певні слова, як інша особа. Вони також можуть змінити синтаксис своїх речень, щоб краще відповідати співрозмовнику, або змінити вимову, щоб відповідати одне одному.

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Перше дослідження мови

У 2018 році вчені виявили, що коли співрозмовники активно займаються завданням – у цьому конкретному випадку, диктуючи партнеру кольори певних об’єктів у відеогрі Minecraft – вони наголошують слова по-іншому, ніж просто читаючи кольори з екрана комп’ютера.

Це залишає ймовірність того, що мета завдання та рівень залучення учасників можуть впливати на звуки мовлення людини. Нове дослідження американських дослідників доповнює інформацію, розширюючи експеримент із відеоіграми 2018 року.

Люди імітують манеру спілкування співрозмовника

Автори нового дослідження хотіли дослідити, як змінюється процес мовлення, коли завдання дуже захоплююче та залучає співрозмовника, на відміну від спільної роботи над досить нудним завданням. Дослідники розділили 52 носіїв англійської мови на пари. Потім ці пари мали разом виконати серію завдань.

Співрозмовник A мав допомогти своєму партнеру, співрозмовнику B, який сидів у сусідній кімнаті зорієнтуватися в барвистій сцені Minecraft, використовуючи цільові слова, викладені у віртуальному лабіринті, які обидва учасники могли бачити на екранах своїх комп’ютерів.

У менш цікавому завданні співрозмовнику А потрібно було просто прочитати вголос слова на екрані співрозмовнику Б, який потім вибирав потрібні слова на своєму екрані.

Виявилося, що чим цікавіше партнерам було вирішувати завдання, тим більше подібності з'являлося в їхньому мовленні. Наприклад, у співрозмовників змінювався лексикон, синтаксис та вимова.

Це називається фонетичною конвергенцією. Швидше за все, вона посилює ефективність взаємодії та зменшує ймовірність бути неправильно зрозумілим.