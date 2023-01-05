Ученые обнаружили, что когда два человека обсуждают привлекательную тему, звуки их языка, скорее всего, совпадают. Без подсказки собеседники могут нечаянно начать произносить определенные слова как другое лицо. Они также могут изменить синтаксис своих предложений, чтобы лучше соответствовать собеседнику, или изменить произношение, чтобы отвечать друг другу.

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Первое исследование языка

В 2018 году ученые обнаружили, что когда собеседники активно занимаются задачей – в этом конкретном случае, диктуя партнеру цвета определенных объектов в видеоигре Minecraft – они отмечают слова по-другому, чем просто читая цвета с экрана компьютера.

Это оставляет вероятность того, что цель задачи и уровень привлечения участников могут влиять на звуки речи человека. Новое исследование американских исследователей дополняет информацию, расширяя эксперимент по видеоиграм 2018 года.

Люди имитируют манеру общения собеседника

Авторы нового исследования хотели исследовать, как изменяется процесс речи, когда задача очень увлекательна и привлекает собеседника, в отличие от совместной работы над довольно скучной задачей. Исследователи разделили 52 носителя английского языка на пары. Затем эти пары должны вместе выполнить серию задач.

Собеседник A должен помочь своему партнеру, собеседнику B, сидевшему в соседней комнате сориентироваться в красочной сцене Minecraft, используя целевые слова, изложенные в виртуальном лабиринте, которые оба участника могли видеть на экранах своих компьютеров.

В менее интересной задаче собеседнику А нужно было просто прочесть вслух слова на экране собеседнику Б, который затем выбирал нужные слова на своем экране.

Оказалось, что чем интереснее партнерам было решать задачи, тем большее сходство появлялось в их речи. К примеру, у собеседников менялся лексикон, синтаксис и произношение.

Это называется фонетической конвергенцией. Скорее всего она усиливает эффективность взаимодействия и уменьшает вероятность быть неправильно понятым.