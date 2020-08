Схильність до переїдання може залежати від задоволення, отриманого від їжі. Нове дослідження виявило істотні відмінності в смакових відчуттях між учасниками з нормальною та надмірною вагою та учасниками з ожирінням.

У міру збільшення кількості споживання харчів, відбувається зниження граничного смакового сприйняття, пише Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Це означає, що привабливість певного продукту зменшується, чим більше його з'їдаєш: перший шматочок шоколаду здається смачнішим десятого. Відношення між сприйнятим смаком і споживаються кількістю традиційно визначається як сенсорно-специфічне насичення.

Як проходило дослідження

Для вимірювання миттєвого смакового сприйняття дослідники провели Неклінічні рандомізоване контрольоване дослідження 290 дорослих (161 з них мали нормальну вагу, 78 – надлишковий, 51 – ожиріння) у віці від 18 до 75 років, 80% учасників були жінки.

Піддослідним пропонувалося з'їсти будь-яку кількість шматочків шоколаду й оцінювати смак кожного шматочка. Споживання варіювалося від 2 до 51 шматочка. Половина учасників отримала інформацію про поживну цінність шоколаду до початку його дегустації.

Відчуття смаку їжі

Дослідження виявило постійний зв'язок між смаком їжі (зокрема, шоколаду) і індексом маси тіла (ІМТ) при безпосередньому спостереженні миттєвих змін смаку протягом певного періоду часу, а не тільки на початку і в кінці періоду споживання, як в попередніх дослідженнях.

Вчені не виявили суттєвих відмінностей у смакових відчуттях між учасниками з нормальною вагою і надмірною. Проте, учасники з ожирінням мали високий рівень початкового смакового сприйняття – їхні оцінки наступних шматочків були вищими та знижувалися повільніше в порівнянні з оцінками учасників з нормальною / надмірною вагою.

Крім того, вчені виявили: