Склонность к перееданию может зависеть от удовольствия, полученного от еды. Новое исследование выявило существенные различия во вкусовых ощущениях между участниками с нормальным и избыточным весом и участниками с ожирением.

По мере увеличения количества потребления пищи, происходит снижение предельного вкусового восприятия, пишет Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Это значит, что привлекательность определенного продукта уменьшается, чем больше его съедаешь: первый кусочек шоколада кажется вкуснее десятого. Отношение между воспринимаемым вкусом и потребляемым количеством традиционно определяется как сенсорно-специфическое насыщение.

Как проходило исследование

Для измерения мгновенного вкусового восприятия исследователи провели неклиничное рандомизированное контролируемое исследование 290 взрослых (у 161 из них был нормальный вес, 78 – избыточный, 51 – ожирение) в возрасте от 18 до 75 лет, 80% участников были женщины.

Испытуемым предлагалось съесть любое количество кусочков шоколада и оценивать вкус каждого кусочка. Потребление варьировалось от 2 до 51 кусочка. Половина участников получила информацию о питательной ценности шоколада до начала его дегустации.

Ощущение вкуса пищи

Исследование выявило постоянную связь между вкусом пищи (в частности, шоколада) и индексом массы тела (ИМТ) при непосредственном наблюдении мгновенных изменений вкуса в течение определенного периода времени, а не только в начале и в конце периода потребления, как в предыдущих исследованиях.

Ученые не обнаружили существенных различий во вкусовых ощущениях между участниками с нормальным весом и избыточным. Тем не менее, у участников с ожирением был высокий уровень первоначального вкуса – их оценки последующих кусочков были выше и снижались медленнее по сравнению с оценками участников с нормальным / избыточным весом.

Кроме того, ученые обнаружили: