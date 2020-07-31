Одинокие женщины, а также вдовы и разведенные, рискуют получить более высокие шансы на абдоминальное и общее ожирение.

Об этом говорится в новом исследовании Университета Британской Колумбии, пишет medikforum со ссылкой на PLOS One.

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В источнике отмечают, что женщины, страдающие от социальной изоляции, имеют большую вероятность ожирения. Зато у мужчин меньше шансов заполучить проблемы с избыточным весом, если они живут одни и уменьшают количество контактов.

Ученые проанализировали данные о социальных связях 28,2 тысяч канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, учитывая окружность талии, индекс массы тела и показатель ожирения, если оно присутствует.

Так, в результате выяснилось, что женщины, которые были одинокими вдовами, разведенными, имели более высокие шансы на абдоминальное и общее ожирение.

Также негативное влияние показало ограничение социальных контактов. Женщины, которые не женились, жили одни и не вели регулярную социальную активность, продемонстрировали самый высокий средний показатель окружности талии.

К слову, среди мужчин средняя окружность талии была наибольшей среди тех, кто был вдовцом, жил с партнершей и вел много социальных связей.