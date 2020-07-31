Самотні жінки, а також вдови і розлучені, мають більш високі шанси на абдомінальне і загальне ожиріння.

Про це йдеться у новому дослідженні Університету Британської Колумбії, пише medikforum з посиланням на PLOS One.

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У джерелі наголошують, що жінки, які страждають від соціальної ізоляції, мають більшу ймовірність ожиріння. Натомість у чоловіків менше шансів мати проблеми з надмірною вагою, якщо живуть одні і мають менше контактів.

Вчені проаналізували дані про соціальні зв'язки 28,2 тисяч канадців у віці від 45 до 85 років, враховуючи окружність талії, індекс маси тіла і показник ожиріння, якщо він присутній.

Так, у результаті з'ясувалося, що жінки, які були самотніми, вдовами, розведеними, мали більш високі шанси на абдомінальне і загальне ожиріння.

Також негативний вплив мало обмеження соціальних контактів. Жінки, які не одружилися, жили одні і не мали регулярної соціальної активності, продемонстрували найвищий середній показник окружності талії.

До слова, серед чоловіків середня окружність талії була найбільшою серед тих, хто був вдівцем, проживав з партнеркою і мав багато соціальних зв'язків.