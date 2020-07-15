Через 4,6 мільйона років Y-хромосома у людей може повністю зникнути. Річ у тім, що вона дуже швидко деградує.

Зараз жінки мають дві абсолютно ідентичні X-хромосоми, а чоловіки – одну X-хромосому і зморщену Y. Але спочатку Х і Y-хромосоми були однакового розміру і містили однакові гени, пише Phys.

Також на тему: Вперше розшифрували людську Х-хромосому

Чому зникне Y-хромосома

Недолік Y-хромосоми в тому, що вона присутня тільки у вигляді однієї копії, яка переходить в спадок від батька до сина – це означає що гени в ній не можуть мати генетичну рекомбінацію, яка допомагає позбутися негативних мутацій. Це і призводить до деградації, а згодом й до зникнення.

Звичайно, Y-хромосома виробила кілька механізмів, щоб уповільнити цей процес. Наприклад, вона може зробити структурну перебудову і придбати кілька копій нових генів, щоб нормально функціонувати. Але автори недавнього дослідження впевнені, що ніякі механізми не допоможуть.

Як це вплине на людей

При цьому вчені зазначають, що втрата Y-хромосоми не означає, що чоловіки зникнуть разом з нею. Річ у тім, що це вже проходили деякі види гризунів. Для розмноження їм все ще були потрібні і самки, і самці. Вони перемістили ген SRY, який визначає стать, на іншу хромосому.